القبض على المتهمين بأداء حركات استعراضية بدراجة نارية فى عين شمس

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة تفاصيل القبض على شابين لقيامهما بإستقلال دراجة نارية وأداء حركات إستعراضية وإشهارهم سلاح أبيض معرضان حياتهما والمواطنين للخطر بعين شمس.

وجاء فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى.. يتضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بأداء حركات إستعراضية وإشهار أحدهما سلاح أبيض والتلويح به معرضين حياتهما والمواطنين للخطر، وبالفحص أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو وضبطهما عاملان، وبحوزتهما (الدراجة النارية – السلاح الأبيض "المستخدمان فى الواقعة") وبمواجتهما أقرا بإرتكاب الواقعة.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المتهمين والدراجة النارية.