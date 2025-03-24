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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على 4 متهمين بحوزتهم أقراص مخدرة في بولاق

ارشيفيه
ارشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 4 أشخاص المتهمين بالإتجار في الأقراص المخدرة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام 4 أشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم وبحوزتهم 100 ألف قرص مخدر وكمية من مخدر الآيس جري اقتيادهم إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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