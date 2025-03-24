ذوو الهمم يتألقون في ختام برنامج مكتبة القاهرة الكبرى الرمضاني بأمسية ثقافية وفنية

عقدت مكتبة القاهرة الكبرى احتفالية ثقافية فنية مساء أمس الأحد تحت عنوان “أمسية ثقافية دينية وإنشاد ديني ومدائح لذوي الهمم”.

تحدث الكاتب عبدالله نورالدين حيث قدم نبذة عن مكتبة القاهرة الكبرى وما تقدمه المكتبة من خدمات وأنشطة لكل الأعمار وكل الفئات .

كما تناولت الاحتفالية كلمة للكاتب عبدالرحمن مؤمن مؤسس فريق طموح للكنوز البشرية قدم من خلالها الشكر لمكتبة القاهرة الكبرى على استضافة مثل هذه الفعاليات التى يكون المردود الإيجابي على أفراد المجتمع بشكل كبير .

كما استعرض الخدمات التى يقدمها فريق طموح للكنوز البشرية لذوي الهمم وغيرهم منذ نشأته، كما أشار من خلال كلمته إلى كثير من الأخطاء الشائعة في العشر الأواخر من رمضان.

كما قامت فرقة آلـ صادق للإنشاد الديني بتقديم أناشيد عن رمضان وعيد الأم وأغاني عن التعاطف والرحمة بين فئات المجتمع من تأليف مؤسس الفرقة .

كما كانت هناك كلمة للدكتورطارق أبوالوفا عن فضائل العشر الأواخر من رمضان حتى ينال من خلال تلك الأيام العابدون لله الرحمة والمغفرة والعتق من النار .

كما أقيمت فقرات تمية مهارات لذوي الهمم مع الدكتورة إيمان عبدالرحمن ، ثم فقرة فردية للمنشد حسين فريد، ثم فقرة للتخيل وتنمية الذاكرة السمعية والبصرية مع الأخصائية دعاء جاب الله، ثم فقرات شعرية وغنائية مع رابطة "ماما نونة" للشاعرة سميرة الأسيريجي، كذلك تقديم مواهب من ذوي الهمم وأمهاتهم مما أضفى على الاحتفالية جوًا من البهجة والسعادة.