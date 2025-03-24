وكيل تعليم الوادي الجديد: دعم كامل لطلاب مدارس المناطق النائية وتحسين مهاراتهم

أكد الدكتور سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، على تقديم كافة سبل الدعم لطلاب المحافظة، خاصة في القرى البعيدة والمناطق النائية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واستكمالًا لمبادرة دعم المستوى الدراسي والتحصيلي للطلاب.

وأوضح "دياب" أنه يتابع بشكل مستمر فرق الدعم التعليمي وبرامج العلاج التربوي التي تهدف إلى تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ، مع التركيز على تقديم بيئة تعليمية محفزة تساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي. كما شدد على أهمية تشجيع الطلاب على الاجتهاد والاستذكار الجيد، لضمان تحسين مستواهم الأكاديمي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية تبذل جهودًا كبيرة للارتقاء بالعملية التعليمية في مختلف أنحاء المحافظة، مع التركيز على دعم الطلاب الذين يواجهون صعوبات تعليمية، بهدف تحقيق منظومة تعليمية متميزة تخدم أبناء الوادي الجديد.