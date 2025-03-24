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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بعد وفاة شقيقه الثاني.. حسين الجسمي يتصدر تريند جوجل

حسين الجسمي
حسين الجسمي
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تصدر المطرب حسين الجسمي تريند جوجل في الساعات القليلة الماضية، بعد إعلان خبر وفاة شقيقه الثاني.

حيث نعى المطرب الإماراتي حسين الجسمي شقيقه الثاني حسن جمعة الجسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس".

وكتب حسين الجسمي: “بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ، ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، وَادْخُلِي جَنَّتِي، صدق الله العظيم، إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى المغفور له بإذن الله تعالى: حسن جمعة الجسمي”.

وأضاف حسين الجسمي: “رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”.

وبجانبه، أعلن المطرب حسين الجسمي عن موعد ومكان جنازة شقيقه عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، قائلًا: "صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة الفجر يوم الأحد في جامع عمر بن الخطاب بمدينة خورفكان، وسيكون الدفن في مقبرة الشرق – خورفكان.

يذكر أن، توفى جمال الجسمي الشقيق الأكبر للفنان حسين الجسمي في نوفمبر الماضي 2024، بعد معاناة مع مرض السرطان.

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