الجيش السوداني يقتل 45 من ميلبشيا الدعم السريع

حققت القوات المسلحة السودانية تقدمًا كبيرًا على أرض الواقع في الحرب المستمرة ضد مليشيا الدعم السريع، حيث أظهرت التقارير العسكرية نجاحات ميدانية ملحوظة.

وبحسب بيان رسمي من الإعلام العسكري السوداني اليوم الاثنين، فقد لقي 45 عنصرًا من قوات الدعم السريع مصرعهم، بينما تم الاستيلاء على 3 مركبات قتالية في منطقة الفاشر غرب السودان.

وفي إطار التصعيد العسكري، أفادت التقارير بمقتل 8 مدنيين، بينهم 6 أطفال، في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على الفاشر.

وفي سياق متصل، كان الجيش السوداني قد تصدى يوم السبت الماضي لهجوم واسع شنته قوات الدعم السريع على مدينة المالحة الواقعة شمال مدينة الفاشر، حيث شهدت المواجهات اشتباكات عنيفة واستخدام الأسلحة الثقيلة والخفيفة، في محاولة لاقتحام المدينة من ثلاثة محاور، إلا أن الجيش السوداني تمكن من الاستيلاء على عدة آليات عسكرية.

ويأتي هذا التقدم العسكري في أعقاب نجاح القوات السودانية في السيطرة على القصر الرئاسي وسط الخرطوم، بعد معارك شرسة مع قوات الدعم السريع.

رغم هذه النجاحات، نفت القوات المسلحة السودانية في بيان لها تقارير إعلامية مشككة حول التوزيع الجغرافي لمواقع سيطرة الجيش والدعم السريع، مؤكدة على أن تلك التقارير تهدف إلى التشويش على التقدم الكبير الذي يحققه الجيش على الأرض.

كما شدد الجيش السوداني على تصميمه وعزمه في تطهير كافة المواقع التي توجد بها مليشيا "آل دقلو" الإرهابية، مشيرًا إلى أن الجيش سيواصل حربه بلا هوادة حتى تحقيق النصر الكامل.