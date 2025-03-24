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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

المطران عطا الله حنا: ما يحدث في قطاع غزة وحشية منقطعة النظير

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا
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قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في الاراضي المقدسة، الجرائم المروعة المرتكبة بحق شعبنا في قطاع غزة لا يمكن ان يستوعبها عقل بشري ونلحظ ان العدوانية والشراسة ازدادت بعد ان عادت الحرب مجددا خلال الأيام الماضية .

وأضاف “حنا”خلال ما نشره عبر صفحته الشخصية علي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بانه هناك استهداف لكل شيء حي ولا يستثنى من ذلك شريحة الأطفال وكل هذه الجرائم ترتكب بحق أهلنا في القطاع الحبيب والعالم يتفرج علينا.

وتابع “حنا”: نقدر ونثمن عاليا المواقف التي يطلقها الاحرار في العالم تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ونتمنى ان تصل هذه الرسائل الى الحكام الذين هم متواطئون في هذه الجرائم بفعل دعمهم للاحتلال ومؤازرته وبعضهم بفعل صمته ، ذلك لان الصمت امام هذه الجرائم هو اشتراك في الجريمة .

واختتم  المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في الاراضي المقدسة، تعجز الكلمات عن التعبير عما يختلج قلوبنا من الم وحزن على الأحباء الذين يستهدفون وهم يدفعون ثمنا باهظا بسبب هذه الحرب الهمجية.

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