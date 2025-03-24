مقتل إسرائيلي وإصابة آخر في إطلاق نار قرب يوكنعام جنوب شرق حيفا

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم إطلاق نار قرب مدينة يوكنعام جنوب شرق حيفا مما أدي إلي إصابة أثنين من المدنيين وتم التعامل مع منفذ العملية واردته قتيلا

فقد اعلنت اذاعة الجيش الاسرائيلية وقوع مصابين احدهما في حالة حرجة وتم نقلهما إلي المستشفي بعد وصول الاسعاف والتحفظ علي جثة المنفذ الذي لم تتكشف هويته بعد

الاسعاف قال إن أحدهما اصابته حرجة جدا وهو الذي لقي مصرعه قبل أن يصل إلي المستشفي بينما الثاني قد يتماثل للشفاء بسرعة

هذا ولم تعلن أي جهة عن مسئوليتها عن الحادث

انتقلت جهات التحقيق التي قالت إن منفذ العملية كان سيقوم بعملية دهس لمجموعة من الاسرائيليين إلا أنه هبط من سيارته واستخدم بندقية في قتل الاثنين الذي نجا أحدهما بينما لقي المنفذ مصرعة لصدفة وجودضابط من حرس الحدود في الموقع مما بادله اطلاق النار فلقي مصرعه

تم الدفع بعدد ضخم جدا من قوات الشرطة لتمشيط المنطقة بالكامل