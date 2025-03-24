بدء المفاوضات الروسية الأمريكية في الرياض لبحث هدنة أوكرانيا

بدأت روسيا والولايات المتحدة محادثات في السعودية الاثنين، لبحث هدنة محتملة في أوكرانيا التي تشهد حربًا تشنّها روسيا منذ ثلاث سنوات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الروسية تاس نقلًا عن مصدر مطّلع على المفاوضات.



وقال المصدر إنّ الوفد الروسي الذي يضم السناتور والدبلوماسي السابق غريغوري كاراسين وسيرغي بيسيدا وهو عضو كبير في جهاز الأمن الفيدرالي، التقى الوفد الأمريكي في فندق ريتز كارلتون في الرياض.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيجاد نهاية سريعة للحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات، آملًا أن تمهد المحادثات في الرياض لتحقيق اختراق. واقترح الجانبان خططًا مختلفة للتوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، في ظل مواصلتهما شن الهجمات على بعضهما بعضًا عبر الحدود. وفي الأصل كان من المقرر أن يجري الأمريكيون محادثات منفصلة متزامنة مع الوفدين الأوكراني والروسي مستعينين بالدبلوماسية المكوكية، قبل أن يتم التحول إلى إجراء جولات محادثات الواحدة تلو الأخرى مع كل طرف.

وانتهت اللقاءات بين الوفد الأوكراني برئاسة وزير الدفاع رستم عمروف والأمريكيين في وقت متأخر من ليل الأحد. وأعلن عمروف أن جولة المحادثات التي عقدت في الرياض لوضع حد للحرب كانت «مثمرة ومركّزة».