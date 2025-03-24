أسعار الذهب اليوم الاثنين 24 مارس 2025

استقرت أسعار الذهب والسبائك في مصر اليوم الاثنين ، بعد سلسلة ارتفاع للمعدن الأصفر عالميا على وقع خفض الفائدة الأمريكية وحرب أمريكا التجارية مع الصين وكندا وهبوط الدولار، والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4903 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4290 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3677 جنيها.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 34320 جنيها.

سعر سبيكة عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 3023 دولارا.



ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 70 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4210 جنيهات، ولامس مستوى 3010 جنيهات، واختتم التعاملات عند 4280 جنيهًا.

في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 39 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2985 دولارًا، ولامست مستوى 3058 دولارًا يوم الخميس 20 مارس، كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 3024 دولارًا.

وأضاف، خبير الذهب سعيد إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4891 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3669 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2854 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 34240 جنيهًا.

