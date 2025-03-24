ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب لخفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب الاثنين 24 مارس 2025، وسط إقبال متزايد على المعدن الأصفر كملاذ آمن جراء المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الوشيكة التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي هذا العام.

وبحلول الساعة 00:05 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 3025.12 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% لتصل إلى 3030.70 دولار للأونصة، وفق "رويترز".

التوترات التجارية



وبلغ الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولار للأونصة الخميس الماضي حيث غذت التوترات التجارية الطلب على الملاذ الآمن.

وعادة ما ينظر للذهب الذي لا يدر عوائد على أنه أداة للتحوط في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية والتضخم، كما يزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

الرسوم الجمركية المضادة

وستظل الرسوم الجمركية في دائرة الضوء مع إعلان ترامب عن موجة من الرسوم الجمركية المضادة التي ستدخل حيز التنفيذ في الثاني من أبريل ، والتي من المرجح أن تزيد التضخم وتعيق النمو الاقتصادي.

وفي الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي ثابتا عند نطاق 4.25% و4.50%، كما كان متوقعا، ويتوقع صانعو السياسات أن يُجري البنك المركزي الأمريكي تخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

السياسة النقدية

لكن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز قال يوم الجمعة إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في مكانها الصحيح بالنظر إلى الشكوك العديدة التي تواجه الاقتصاد، مشيرا إلى أنه لا توجد حاجة ملحة لإجراء أي تغيير على أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 33.06 دولار للأونصة وزاد البلاتين 1.1% إلى 981.25 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.5% إلى 962.54 دولار.

