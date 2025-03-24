محادثات روسيا وأوكرانيا تبقي أسعار النفط مستقرة

استقرت أسعار النفط الاثنين 23 مارس 2025، بينما يقيّم المستثمرون مستقبل محادثات وقف إطلاق النار الهادفة إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتي قد تؤدي إلى زيادة تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وبحسب رويترز تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 8 سنتات، أو 0.1%، لتصل إلى 72.08 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 00:46 بتوقيت جرينتش.

العقود الأجلية

كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 5 سنتات، أو 0.1%، لتسجل 68.23 دولارًا للبرميل.

وكان الخامان القياسيان قد أنهيا تعاملات الجمعة على ارتفاع، محققين مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد أن عززت العقوبات الأمريكية على إيران، إلى جانب خطة جديدة لتحالف أوبك+ لخفض الإنتاج، التوقعات بانخفاض الإمدادات.

محادثات ثنائية



من المقرر أن يسعى وفد أمريكي إلى تحقيق تقدم في جهود وقف إطلاق النار في البحر الأسود وإنهاء الحرب في أوكرانيا، خلال اجتماعه مع مسؤولين روس اليوم الاثنين في السعودية، وذلك بعد إجراء محادثات مع دبلوماسيين أوكرانيين يوم أمس.

وقال المحلل في شركة "فوجيتومي" للأوراق المالية، توشيتاكا تازاوا: "التوقعات بإحراز تقدم في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب احتمال تخفيف العقوبات الأمريكية على النفط الروسي، أدت إلى انخفاض الأسعار".

وأضاف: "لكن المستثمرين لا يزالون متحفظين بشأن القيام باستثمارات كبيرة، في ظل تقييمهم لاتجاهات إنتاج أوبك+ المستقبلية بعد أبريل".

مستويات الإنتاج

وكان تحالف أوبك+ قد أصدر الخميس خطة زمنية جديدة لخفض إضافي في إنتاج 7 من أعضائه، لتعويض التجاوزات السابقة في مستويات الإنتاج المتفق عليها. وتنص الخطة على تخفيضات شهرية تتراوح بين 189 ألفًا و435 ألف برميل يوميًا، على أن تستمر حتى يونيو 2026.