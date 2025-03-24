السيد منير حكما لمباراة المصري والبنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة دور الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويتكون الطاقم التحكيمي من السيد منير حكمًا للساحة ومعه كل من محمد مصطفى اسماعيل ومحمد صلاح مهران كمساعدين ، فيما يتولى عاطف حسين مهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهمة مهام حكم تقنية الفيديو إلى محمد الصباحي بمعاونة من زميله أحمد عبد الله.