ads
الإثنين 24 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السيد منير حكما لمباراة المصري والبنك الأهلي بكأس عاصمة مصر

حكام المباراة
حكام المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة دور الجولة الثالثة من كأس عاصمة مصر والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق البنك الأهلي  والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويتكون الطاقم التحكيمي من السيد منير حكمًا للساحة ومعه كل من محمد مصطفى اسماعيل  ومحمد صلاح مهران  كمساعدين ،  فيما يتولى عاطف حسين مهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهمة مهام حكم تقنية الفيديو  إلى  محمد الصباحي بمعاونة من زميله أحمد عبد الله.

الاتحاد المصري لكرة القدم كأس عاصمة مصر البنك الأهلي المصري