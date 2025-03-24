تعرف على ألقاب الصحابيات وأسرار تسميتهن بها

في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تلقبت بعض الصحابيات بألقاب غريبة، والتي تعبر عن شخصياتهن أو أعمالهن إليك بعض من هذه الألقاب وأسرارها:

1. _زينب بنت جحش_: "أم المساكين"، بسبب أنها كانت تعمل على إطعام الفقراء والمساكين.

2. _أسماء بنت أبي بكر_: "ذات النطاقين"، بسبب أنها كانت تحمل نطاقين من الماء في معركة الوديعة.

3. _سودة بنت زمعة_: "أم المؤمنين"، بسبب أنها زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

4. _عائشة بنت أبي بكر_: "أم المؤمنين"، بسبب أنها زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

5. _خديجة بنت خويلد_: "أم المؤمنين"، بسبب أنها أول امرأة آمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم.

6. _فاطمة بنت محمد_: "السيدة"، بسبب أنها ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

7. _أم سلمة_: "أم المؤمنين"، بسبب أنها زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

8. _زينب بنت محمد_: "أم الكرام"، بسبب أنها ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

9. _رقيّة بنت محمد_: "أم الحسن"، بسبب أنها ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

10. _أم كلثوم بنت محمد_: "أم البنين"، بسبب أنها ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنها أنجبت ثلاث أبناء.

هذه بعض من الألقاب الغريبة التي تلقبت بها الصحابيات في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والتي تعبر عن شخصياتهن أو أعمالهن.