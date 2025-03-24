للحصول على طبق فول صحي على مائدة السحور اتبع هذه الطريقة

الفول هو واحد من الأطباق الشهية واللذيذة التي يتم تقديمها في السحور، اذ يحرص علي تناولها مل صائم في نهار رمضان علي. وجبه السحور فضلا عن أنه من اهم الأطباق التي لا يستغني عنها البيت المصري وعلي هذا للحصول عليه صحيا. لذا فإليك أفضل وأسهل الطرق وأصحها فائده للجسم للاعداد أفضل طبق فول على مائدة السحور:

المكونات:

- 1 كوب من الفول المجفف

- 2 كوب من الماء

- 1 ملعقة كبيرة من الزيت

- 1 بصلة مفرومة

- 2 فصوص من الثوم المفروم

- 1 ملعقة صغيرة من الكمون

- 1 ملعقة صغيرة من الكركم

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

- عصير الليمون حسب الرغبة

الطريقة:

1. اغسل الفول المجفف جيدًا وامنحه في الماء لمدة 8 ساعات أو طوال الليل.

2. في قدر، ضع الزيت والبصل والثوم وقلب حتى يصبح البصل ذهبي اللون.

3. أضف الكمون والكركم وقلب جيدًا.

4. أضف الفول المغسول والماء وقلب جيدًا.

5. غط القدر واتركه على نار منخفضة لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يصبح الفول ناضجًا.

6. أضف الملح والفلفل الأسود والعصير الليمون حسب الرغبة.

7. قدم الفول ساخنًا مع الخبز أو الأرز أو كما تريد.

نصائح:

- استخدم الفول المجفف لتحقيق النكهة والقوام الأفضل.

- أضف البصل والثوم المفروم لتحقيق النكهة الأفضل.

- استخدم الكمون والكركم لتحقيق النكهة الشرقية الأفضل.

- أضف عصير الليمون حسب الرغبة لتحقيق النكهة الحمضية الأفضل.

هذه أفضل وأسهل الطرق لعمل أفضل طبق فول على مائدة السحور. أتمنى أن تستمتع بهذا الطبق اللذيذ!