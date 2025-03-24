تعرف على أسهل الطرق لتحضير طبق المكرونة بالبشاميل

مكرونة الباشمل هي واحدة من الأطباق الشهية واللذيذة التي تتميز بنكهة الفلفل والطماطم. إليك طريقة عمل مكرونة الباشمل:

المكونات:

- 250 غرام من المكرونة

- 2 ملعقة كبيرة من الزيت

- 1 بصلة مفرومة

- 2 فصوص من الثوم المفروم

- 1 كوب من الطماطم المفروم

- 1 كوب من الفلفل المفروم

- 1 ملعقة صغيرة من الكمون

- 1 ملعقة صغيرة من الكركم

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

- 1 كوب من الماء

الطريقة:

1. اغسل المكرونة جيدًا وامنحه في الماء المغلي لمدة 8-10 دقائق أو حتى يصبح ناضجًا.

2. في قدر، ضع الزيت والبصل والثوم وقلب حتى يصبح البصل ذهبي اللون.

3. أضف الطماطم والفلفل والكمون والكركم وقلب جيدًا.

4. أضف الماء وقلب جيدًا.

5. اترك الخليط على نار منخفضة لمدة 10-15 دقيقة أو حتى يصبح سميكًا.

6. أضف الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

7. قدم المكرونة مع الخليط الساخن.

نصائح:

- استخدم المكرونة التي تريد، مثل المكرونة الأوراق أو المكرونة الأنبوب.

- أضف الفلفل والطماطم المفروم لتحقيق النكهة الأفضل.

- استخدم الكمون والكركم لتحقيق النكهة الشرقية الأفضل.

- أضف الماء حسب الرغبة لتحقيق القوام الأفضل.

هذه طريقة عمل مكرونة الباشمل. أتمنى أن تستمتع بهذا الطبق اللذيذ!