تعرف علي طريقة عمل الذ الأطباق في رمضان بأسهل الطرق

المهلبيه هي حلوى عربية مشهورة، وتعد من الأطباق الشهية واللذيذة. إليك طريقة عمل طبق المهلبيه باسهل الطرق:

المكونات:

- 2 كوب من الحليب

- 1/2 كوب من السكر

- 2 ملعقة كبيرة من نشا الأرز

- 1/4 ملعقة صغيرة من الفانيليا

- 1/4 ملعقة صغيرة من القرفة

- 1/4 ملعقة صغيرة من الهيل

- 2 ملعقة كبيرة من الماء

- مكسرات أو جوز هند أو فستق للزينة

الطريقة:

1. في وعاء، اخلط الحليب والسكر والنشا الأرز والفانيليا والقرفة والهيل.

2. أضف الماء واخلط جيدًا.

3. ضع الخليط على نار متوسطة واخلط باستمرار حتى يغلي.

4. اترك الخليط يغلي لمدة 5-7 دقائق أو حتى يصبح سميكًا.

5. اخرج الخليط من النار واتركه يبرد قليلًا.

6. اسكب الخليط في أطباق أو أكواب.

7. زين بأعلى المكسرات أو الجوز الهند أو الفستق.

8. قدم المهلبيه باردة أو دافئة حسب الرغبة.

الخلاصه

هذه طريقة عمل طبق المهلبيه باسهل الطرق. يمكنك تزيين المهلبيه بأي طريقة تريد، مثل إضافة الفواكه أو المكسرات أو الشوكولاتة. أتمنى أن تستمتع بهذه الحلوى اللذيذة!