تكريم الزميلتين نهلة فياض وسمية أحمد في حفل الأم المثالية بنقابة الصحفيين

كرمت نقابة الصحفيين الزميلة نهلة فياض، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة البوابة نيوز، وذلك خلال حفل تكريم الأمهات المثاليات، الذي أُقيم اليوم على مسرح النقابة.

كما كرمت النقابة، الزميلة سمية أحمد، محررة قسم الثقافة، كأم مثالية، وذلك بعد الحادث الذي تعرضت له الزميلة العام الماضي، وتحديها الظروف واستكمال مسيرتها المهنية والأسرية، في تربية أبنائها طوال سنوات.

وأحيت مطربة الأوبرا سمية وجدى، حفل تكريم الأم المثالية، حيث قدمت وفرقتها الموسيقية باقة من روائع زمن الفن الجميل ومنها أغنيات ست الحبايب وعيون القلب وبتونس بيك.

شهد الحفل تكريم الأم المثالية من الزميلات الصحفيات من المؤسسات الصحفية المختلفة، وذلك بعد ترشيح المؤسسات لزميلة واحدة تمثل نموذجًا للام المثالية دون تدخل من النقابة، كما تضمن الحفل تكريم عددٍ من نماذج العطاء النقابية والمهنية.

وجاء في حيثيات ترشيح الزميلة نهلة فياض، انها نموذج حي للمثالية في العمل والأداء والعلاقات الطيبة مع الزملاء والمثابرة والكفاح من أجل تربية أبنائها.

كما تضمنت حيثيات الترشيح، أن الزميلة دقيقة في عملها ومنضبطة في مواعيدها ولا تتأخر لحظة عن أي شيفت، ولم يُوقع عليها أي جزاء طوال سنوات عملها الممتدة، وهادئة في تعاملها، وتعمل في صمت دون ادعاء أو مبالغة، تحظى بحب وتقدير من جميع الزميلات والزملاء وعلى علاقة طيبة بالجميع، وبعدما انفصلت عن زوجها منذ 10 سنوات، أصبحت منذ ذلك الحين الأم والأب لطفلين: أحمد ونور توأمان في الصف الأول الثانوي حاليًا، ومتفوقان في دراستهما ومن الأوائل طوال سنوات الدراسة في الابتدائية والإعدادية، بالإضافة إلى ذلك، أنها عانت وكافحت ولا تزال تكافح حتى تصل بهما إلى بر الأمان، وتواصل رعايتهما على أكمل وجه، في غياب تام للأب ومعتمدة على نفسها بعد الله سبحانه وتعالى، ورغم مسئولياتها المنزلية تجاه ابنها وبنتها، لم تقصر في عملها كصحفية، وعملت جاهدة على الالتزام بمهام العمل وعدم التقصير فيه، بروح متفائلة وصبرٍ بلا حدود، وعزيمة من حديد.



من جانبها قدمت الزميلة سمية أحمد، في كلمتها خلال الحفل، الشكر لمجلس النقابة، على جهوده في دعمها خلال رحلة علاجها، ووجهت الشكر للمجلس بقيادة نقيب الصحفيين خالد البلشي.

ونظمت لجنة المرأة برئاسة دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين، احتفالية تكريم الأم المثالية بين الزميلات الصحفيات من المؤسسات الصحفية المختلفة لهذا العام، وذلك بمسرح النقابة في أمسية رمضانية تجمع الأسرة الصحفية.

وأكدت خلال الاحتفالية أن الاحتفال هذا العام بشهر المرأة يتزامن مع عيد الأم، فكل عام وكل امرأة أم وأخت زوج وابنة بكل خير فكل عبارات الشكر والثناء لن توفيهن حقهن حتى لو احتفلنا بهن كل يوم مقدمه التحية للمرأة الفلسطينية، ومنهن عضوات اتحاد المرأة الفلسطينية بجمهورية مصر العربية.