ألمانيا لا تزال مصممة على نشر صواريخ أمريكية على أراضيها

أكدت السفارة الألمانية في موسكو أن السلطات الألمانية لا تزال تخطط لنشر صواريخ أمريكية بعيدة المدى على أراضيها.

وقال مصدر في السفارة الألمانية لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، إن "ألمانيا كالسابق تعول على نشر الصواريخ الأمريكية البعيدة المدى في عام 2026".

وأضاف أن "هذا القرار الذي اتخذته برلين وواشنطن في يوليو عام 2024 يتجاوب مع منطق استراتيجية الأمن القومي التي تم اعتمادها في أكتوبر عام 2023".

يذكر أن البيت الأبيض أعلن في 10 يوليو 2024 أن الولايات المتحدة ستبدأ في عام 2026 بنشر وسائل عسكرية على الأراضي الألمانية، يبلغ مداها أبعد من أي وسائل منتشرة في أوروبا حتى تلك اللحظة.

وكان السفير الروسي لدى واشنطن آنذاك أناتولي أنطونوف قد أعلن تعليقا على تلك الخطط أن من شأنها أن تزيد من احتمال تصاعد سباق التسلح وأنها قد تؤدي إلى تصعيد لا يمكن السيطرة عليه.