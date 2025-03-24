إدارة ترامب تدافع عن استخدام "صلاحيات استثنائية" لترحيل المهاجرين

دافع مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استخدامهم "صلاحيات استثنائية" وقانون زمن الحرب لترحيل عشرات المهاجرين الفنزويليين، على الرغم من قرار قاض بمنع هذه الخطوة.

وقالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي لـ"فوكس نيوز": "هذه حرب العصر، وسنواصل خوضها وحماية المواطنين الأمريكيين بكل ما أمكن من إجراءات".

وأضافت بوندي أن "قرار إدارة ترامب بترحيل 137 مهاجرا فنزويليا في مطلع الأسبوع إلى السلفادور مبرر لأنهم أعضاء في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية المروعة ويشكلون خطرا على السلامة العامة".

ونفت فنزويلا مزاعم المسؤولين الأمريكيين بأن المرحلين أفراد عصابات.

وأكد وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو أنه لا يوجد أي فرد في هذه العصابة من بين المرحلين الفنزويليين من الولايات المتحدة إلى السلفادور، كما نفى أقارب بعض الرجال ومدافعون عن حقوق المهاجرين أي صلة لهم بهذه العصابة.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على فنزويلا في حال رفضها استقبال مواطنيها بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قام بتفعيل القانون حول "الأعداء الأجانب" الصادر في عام 1798 الذي يتيح توقيف وحبس وترحيل المواطنين الأجانب في إطار الإجراءات لمحاربة عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبيرغ يوم الجمعة الماضي إنه "سيواصل التحقيق فيما إذا كانت إدارة ترامب قد خالفت أمره الذي يحظر مؤقتا استخدام قانون الأعداء الأجانب لعام 1798 في عمليات الترحيل وذلك في أعقاب عدم إعادتها لطائرتين تقلان الفنزويليين".