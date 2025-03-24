تعرف على فعاليات البيت الفني للفنون الشعبية في عيد الفطر المبارك

يُقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية في السيرك القومي، ومسرح البالون بالعجوزة، ومسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك.

يُحيي النجم حمادة هلال حفلًا غنائيًا على مسرح البالون في ثاني أيام عيد الفطر المبارك. وفي الحفل نفسه، ستُقدم فرقة أنغام الشباب فقرة غنائية في الفصل الأول، يعقبها تقديم استعراضات المولد، الزار، وخان الخليلي من قِبَل فرقتي رضا والقومية للفنون الشعبية، وهي من ألحان محمد مصطفى، وتصميم محمد قذافي ورحمة عمرو.

ويقام ثالث أيام عيد الفطر بمسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية حفل النجم مصطفى قمر يصاحبه فقرة تراثية لتابلوهات فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، وفقرة للسيرك القومي.



كما يفتتح البيت حفلاته بالسيرك القومي للجماهير، وسيحيي الفنان سامح يسري حفل السيرك القومي ثالث أيام عيد الفطر.

وقال رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، إن البيت سيقدم مسرحية كوميدية استعراضية للأطفال عيد سعيد جدا صباحا بأيام عيد الفطر بمسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، والعمل من بطولة الفنان رضا إدريس مع مجموعة من الأطفال، ويشارك بها عناصر من فرقة رضا للفنون الشعبية، ومن إخراج محمد مصطفى.

وأضاف رئيس البيت، أنه سيتم افتتاح سينما الشعب بقاعة صلاح جاهين بالعجوزة التي ستعرض فيلم "سيكو سيكو" بدءا من ليلة وقفة عيد الفطر في توسع جديد لسينما الشعب التي بدأت برعاية وزارة الثقافة في ٢٠٢٢ تحت شعار "سينما النهاردة بأسعار زمان" وحققت معادلة صعبة في تحقيق الأرباح وزيادة دور العرض السينمائي بمصر من جهة ومن جهة أخرى سيتم عرض أحدث الأفلام بأسعار تتراوح بين ٢٠ و٥٠ جنيه بمواقع عديدة للوزارة بالمحافظات.