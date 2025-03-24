تصرخ من الصقيع.. أهالي مساكن ميمونة بالفيوم يعثرون على رضيعة خلف مسجد

عثر أهالي مساكن ميمونة بدائرة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، منذ قليل، على طفلة حديثة الولادة ملقاة بجوار مسجد مساكن ميمونة. وتم على الفور نقلها إلى مستشفى سنورس المركزي لفحصها وتقديم الرعاية اللازمة لها. حُرر محضر بالواقعة، وجار تولي النيابة العامة التحقيق. كما أُخطرت النيابة بحماية الطفل لضمان توفير الرعاية الكاملة للطفلة.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد مريز، مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بورود بلاغ من أهالي مساكن ميمونة بدائرة المركز، بالعثور على طفلة رضيعة عمرها يومان مُلقاة خلف مسجد مساكن ميمونة، تصرخ من الصقيع والجوع.

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة سنورس، برئاسة الرائد عمر شوقي، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، حيث وجدوا الأهالي يحيطون بالطفلة الرضيعة، وقد قاموا بتغطيتها لتدفئتها من البرد.

وجرى استدعاء سيارة الإسعاف لنقل الطفلة إلى مستشفى سنورس المركزي، لإجراء الكشف الطبي عليها، وتحديد عمرها، والتأكد مما إذا كانت مصابة بأي أذى أم بصحة جيدة.

وجار تفريغ كاميرات المراقبة، تحت إشراف مباحث المركز، في محيط المسجد الذي عُثر على الطفلة خلفه، وذلك لتحديد هوية من تخلّى عنها تمهيدًا لضبطه.