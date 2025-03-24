بسبب الحوثيين.. 75% من حركة الشحن الأمريكية تتجنب البحر الأحمر

تضطر ثلاثة أرباع حركة الشحن الأمريكية التي يجب أن تمر عبر البحر الأحمر حاليا إلى تجنّب المنطقة والمرور عبر الساحل الجنوبي لأفريقيا، بسبب الضربات، التي ينفّذها الحوثيون في اليمن، بحسب ما أفاد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز، يوم الأحد.

وقال والتز عبر شبكة "سي بي إس"، إنّ "75% من شحناتنا البحرية التي ترفع العلم الأمريكي تضطر إلى المرور عبر الساحل الجنوبي لأفريقيا بدلًا من قناة السويس"، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وبعد اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل وسفن اتهموها بأنها مرتبطة بها، دعما للفلسطينيين في غزة.

وتوقفت هجمات الحوثيين المدعومين من إيران مع بدء سريان الهدنة في غزة في الـ19 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي، لكنهم استأنفوها مع خرق الهدنة وتوعدوا بتكثيفها طالما استمرت إسرائيل في ضرباتها للقطاع المدمر.

ومنذ أكثر من أسبوع، تنفذ الولايات المتحدة ضربات على معاقل الحوثيين، هي الأولى منذ تولّي دونالد ترامب منصبه في الـ20 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وقال مايك والتز عبر "سي بي اس"، يوم الأحد، إنّ "الرئيس ترامب قرر ضرب الحوثيين بقسوة، على عكس الإدارة السابقة" خلال عهد الرئيس جو بايدن، وفق تعبيره.

وأضاف مستشار البيت الأبيض أن "الحفاظ على الممرات البحرية مفتوحة، والحفاظ على التجارة مفتوحة، هو جانب أساسي من أمننا القومي" في مواجهة الحوثيين الذين "يملكون صواريخ كروز متطورة وصواريخ بالستية وبعض أكثر الدفاعات الجوية تطورا، وكلّها قدّمتها إيران".

وكان قد أعلن قبل أسبوع أن الضربات الأمريكية على معاقل الحوثيين أدت إلى القضاء على عدد من كبار قادة المتمردين، فيما أفاد هؤلاء عن قتل 53 شخصا وإصابة 98 آخرين بجروح.