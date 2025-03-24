وزيرة العدل الأمريكية: نخوض "حرب العصر الحديث" على عصابة فنزويلية

قالت وزيرة العدل الأمريكية باميلا بوندي، الأحد، إن قانون "الأعداء الأجانب" الذي يعود إلى القرن الثامن عشر والذي استخدمته إدارة الرئيس دونالد ترامب، لتبرير طرد أفراد يُشتبه بانتمائهم لعصابة فنزويلية أصبح اليوم أكثر قابلية للتطبيق من أي وقت مضى.

وأشارت في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إلى أن مكافحة تلك العصابة أشبه "بحروب العصر الحديث".

ومنذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي، أصدر ترامب عدة أوامر تنفيذية تتعلق بالهجرة، شملت تشديد الرقابة على الحدود، وفرض إجراءات أكثر صرامة لمنح التأشيرات، وشن حملة واسعة ضد المهاجرين غير المسجلين.

كما وقّع مرسومًا يهدف إلى تقليص مهام الإدارات الحكومية وتقليل عدد الموظفين، في إطار مساعيه لمكافحة البيروقراطية داخل المؤسسات الفيدرالية.