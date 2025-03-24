السيناريست محمد سليمان عبد المالك في حوار خاص لـ"البوابة": "شهادة معاملة أطفال" تجربة جديدة بالنسبة لي ولمحمد هنيدي.. استعنت بورش كتابة في "شباب امرأة" للخروج بأفضل ما يمكن

الشخصيات في "شباب امرأة" مأخوذة من الرواية.. والحكم على المسلسل بعد عرضه

استعنت بورش كتابة في "شهادة معاملة أطفال" و"شباب امرأة" للخروج بأفضل ما يمكن

أحضر لفيلم سينمائي جديد.. وكتابة مسلسلات الـ15 حلقة لا تقل صعوبة عن الـ30 حلقة

يعيش السيناريست محمد سليمان عبد المالك حالة من النشاط الفني في الآونة الأخيرة، حيث يخوض موسم رمضان 2025 بعملين دراميين، وهما مسلسل "شهادة معاملة أطفال" ومسلسل "شباب امرأة"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته أعماله الفنية.

وفي حوار خاص لـ"البوابة"، تحدث السيناريست محمد سليمان عبد المالك، عن كواليس تعاونه مع محمد هنيدي في أول عمل درامي كوميدي يجمعهما معا، كما تحدث أيضا عن كواليس كتابة مسلسل "شباب امرأة" والمأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم.

مزيد من التفاصيل في نص الحوار التالي:

* سبق وقدمت أعمالا فنية كوميدية ولكن مسلسل "شهادة معاملة أطفال" هو أول عمل فني مع فنان كوميدي مثل محمد هنيدي.. فحدثنا عن كواليس تعاونك مع محمد هنيدي؟

هذا صحيح ومحمد هنيدي نجم كبير، وسبق وتعاونت معه من قبل ولكن كان في مسلسلات إذاعية، و"شهادة معاملة أطفال" هو أول عمل درامي يجمعنا سويًا، والمسلسلات الإذاعية قربتنا من بعض، وكان من السهل التعاون معه في مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، حيث إن كواليس العمل معه رائعة وهو شخص متعاون للغاية وسعدت بالتعاون معه.

ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" يعد تجربة جديدة بالنسبة له وبالنسبة لي، ونحن نعمل في المسلسل كفريق عمل ككل حيث إن الأعمال الكوميدية تعتمد على تبادل الأفكار للخروج بأفضل ما يمكن من الكوميديا، والمسلسل اعتمد من خلاله على ورشة كتابة للخروج بأفضل ما يمكن من أفكار.

* مسلسل "شباب امرأة مأخوذ عن عمل سينمائي.. فهل تفضل الأعمال الدرامية المأخوذة عن أعمال سينمائية؟

سبق وقدمت مسلسل "إمبراطورية ميم" ثم مسلسل "شباب امرأة" هذا العام وكل منهما مأخوذ عن عمل روائي، وأنا أحب تقديم الأعمال الدرامية المأخوذة عن أعمال أدبية، حيث اعتمدت على تحويل الشخصيات المكتوبة في الرواية إلى شخصيات في عمل درامي.

وهذه الأعمال الأدبية تم تحويلها إلى أفلام ثم قمت بتحويلها إلى مسلسلات، وطبيعة المسلسلات تختلف على الأفلام، وهناك العديد من الأعمال الأدبية التي تم تحويلها إلى أفلام ومسلسلات وحققت النجاح.

* هل كان تخوفا من المقارنة بين الشخصيات التي تقدمها في فيلم "شباب امرأة" والشخصيات التي في المسلسل؟

بالطبع كان لدي هذا التخوف من أن توجد مقارنة بين الممثلين في الفيلم والمسلسل، ولكن من يقدم شخصية في المسلسل هو لا يقدم شخصية الممثل الذي قدم نفس الدور في الفيلم، وإنما يقدم الشخصية المكتوبة في الرواية، فالشخصيات التي في المسلسل هي شخصيات الرواية والرواية كانت مكتوبة وتم تحويلها إلى فيلم ثم حولتها إلى مسلسل.

وهناك العديد من الأعمال الأدبية التي تم تحويلها إلى أفلام ومسلسلات، ولكن بالطبع لابد أن تكون هناك مقارنة بين الشخصيات التي في المسلسل والشخصيات التي ظهرت في الأفلام نظرا لارتباط الجمهور بهذه الأفلام، ولكن لابد أن ننتظر حتى نهاية عرض المسلسل ثم نحكم على العمل في النهاية، وليس أن يتم الحكم على العمل والمقارنة بين الشخصيات قبل أن يتم عرض المسلسل.

* هل واجهت صعوبة في كتابة مسلسلين خلال موسم رمضان 2025 وهما مسلسل "شباب امراة و"شهادة معاملة أطفال"؟

بالطبع ليس سهلا أن تقدم مسلسلين في موسم واحد، حيث أقدم مسلسل "شهادة معاملة أطفال" وهو 30 حلقة، ومسلسل "شباب امرأة" وهو 15 حلقة، وكل منهما يختلف في طبيعته عن الآخر حيث إن أحدهما عمل درامي مأخوذ من عمل أدبي والآخر عمل كوميدي.

ولكن هذه ليست المرة الأولى حيث في موسم رمضان 2024 قدمت مسلسلين وهما مسلسل "فراولة" ومسلسل "إمبراطورية ميم"، وما جعل الأمور أسهل هذا العام هو أنني اعتمدت على ورشة كتابة من أجل الخروج بأفضل ما يمكن لهذه الأعمال الدرامية.

* كانت آخر أعمالك السينمائية فيلم "شد أجزاء" في عام 2015.. فهل لديك نية للعودة إلى السينما قريبا؟

هناك عمل سينمائي جديد أحضر له وسوف يتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا، حيث كانت آخر أعمالي السينمائية فيلم "شد أجزاء" مع محمد رمضان منذ 10 سنوات وبإذن لله سوف أعود إلى السينما قريبًا.

* انتشرت في الآونة الأخيرة مسلسلات الـ15 حلقة.. فكيف ترى انتشار تلك النوعية من الأعمال الدرامية؟

طبيعة المسلسل نفسه والحبكة الدرامية هي التي تحسم هل يتم تقديم المسلسل في 15 حلقة أم 30 حلقة، فهناك أعمال درامية لا يمكن تقديمها في أكثر من 15 حلقة.