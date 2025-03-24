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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراليون في تصفيات كأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
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 أدى منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تدريباته في التاسعة مساء الأحد، استعدادًا لمواجهة سيراليون في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات، ثم جمل فنية وتقسيمة تحت إشراف الجهاز الفني

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 13 نقطة ثم بوركينا فاسو وسيراليون في المركز الثاني والثالث بـ 8 نقاط وغينيا بيساو في المركز الرابع بـ 6 نقاط وإثيوبيا خامسا بـ 3 نقاط ثم جيبوتي في المركز السادس والأخير بنقطة واحدة.

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