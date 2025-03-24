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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكريم 450 متسابقًا في مسابقة الكرام البررة لحفظة القرآن الكريم بالعاشر من رمضان

تكريم مسابقة الكرام
تكريم مسابقة الكرام البررة لحفظ القرآن الكريم بالعاشر
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اختتمت مؤسسة الصياد الخيرية لتنمية المجتمع مسابقتها الدينية الكبرى الكرام البررة لحفظ القرآن الكريم، التي شارك فيها أكثر من 1000 متسابق، وذلك بتكريم نحو 450 متسابقًا من أبناء مدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع نادي الصفوة الرياضي، برئاسة المهندس عادل إسماعيل، وإدارة الشباب والرياضة بالعاشر، برئاسة مجدي ماضي، مدير الإدارة. وأحيا الحفل المنشد الديني أحمد حسن الأقصري.

حضر الاحتفالية عدد من علماء الأزهر الشريف، وعلماء وزارة الأوقاف، والقيادات التنفيذية والشعبية وأمناء الأحزاب السياسية ورجال العمل العام بالمدينة. 

وأوضح المهندس شوقي الصياد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الصياد الخيرية لتنمية المجتمع أن المسابقة ضمت عدة أفرع هي حفظ القرآن الكريم كاملًا وحفظ نصف القرآن الكريم وحفظ ربع القرآن الكريم وحفظ أقل من ربع القرآن الكريم، فضلًا عن فرع للتلاوة وفرع للابتهالات والتواشيح الدينية.

وفي كلمته نقل مجدي ماضي مدير إدارة الشباب والرياضة بالعاشر من رمضان، تحيات وتقدير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، للحضور من القائمين والمنظمين والمشاركين في الفعالية، مقدما التهنئة لجموع الحاضرين والمتسابقين بحلول شهر مضان والفوز في المسابقة، مؤكدا أهمية وضرورة تعظيم الفائدة من حفظ كتاب الله من خلال تدبر معانيه والعمل بتعاليمه السمحة والتحلي بالسلوكيات الحميدة التي حث عليها القرآن في العبادات والمعاملات، مؤكدا أهمية أن يكون حفظ القرآن حافزا على العطاء والعمل بكل جد وتفانٍ من أجل تقدم وطننا الغالي مصر.

وقال المهندس عادل إسماعيل حمادة رئيس مجلس إدارة نادي الصفوة الرياضي، إن مجلس الإدارة يتبني ويشجع المسابقات الدينية التي يتم تنفيذها بهدف تكريم حفظة القرآن الكريم وحث النشء والشباب على حفظ وفهم وتدبر معانى القرآن الكريم إيمانا وانطلاقا بضرورة الاقتداء بأخلاق النبي الكريم رسول الإنسانية، وذلك وفقا استراتيجيات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف البرامج والأنشطة لتفعيل وتعظيم دور الأندية الرياضية في بناء الشخصية المصرية وإعادة تشكيل الوعي لدى النشء والشباب بما يتواكب مع طموحات ورؤية الدولة المصرية تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو غدا ومستقبل.

تكريم مسابقة الكرام البررة لحفظ القرآن الكريم بالعاشر من رمضان

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نادى الصفوة الرياضى مسابقة الكرام البررة لحفظ القرآن العاشر المنشد احمد حسن الاقصري المهندس شوقي الصياد