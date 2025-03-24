الرئيس البرازيلي يزور روسيا في مايو المقبل

أكد سيلسو أموريم، كبير مستشاري رئيس البرازيل لشؤون السياسة الخارجية، أن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، سيقوم بزيارة إلى روسيا شهر مايو المقبل.

وقال أموريم في مقابلة مع صحيفة "فولها دي ساو باولو البرازيلية" إن "الرئيس لولا دا سيلفا ينوي زيارة روسيا في مايو، حيث سيعقد اجتماعا ثنائيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأوضح أموريم أن "لولا دا سيلفا، سيزور الصين أيضا في مايو المقبل ويلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عن نيته زيارة روسيا بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

وأفادت نائبة مدير إدارة مراسم الدولة بوزارة الخارجية الروسية، إيلينا بودولكا، بأن العديد من زعماء أمريكا اللاتينية سيصلون إلى موسكو في 9 مايو.