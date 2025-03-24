رئيس وزراء كندا يهاجم رسوم ترامب ويصفها بأنها "غير مبررة"

انتقد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على السلع من كندا، واصفا اياها بأنها "غير مبررة".

وقال كارني للصحفيين، يوم الأحد: "نواجه أكبر أزمة في حياتنا بسبب خطوات الرئيس ترامب التجارية غير المبررة وتهديداته لسيادتنا".

وأضاف: "يزعم الرئيس ترامب أن كندا ليست دولة حقيقية. وهو يريد كسرنا حتى تستطيع أمريكا السيطرة علينا. ونحن لن نسمح بحدوث ذلك".

يذكر أن مارك كارني تولى منصب رئيس الوزراء الكندي بعد استقالة سلفه جاستين ترودو من رئاسة الحزب الليبرالي في يناير الماضي.

وأعلن كارني عن انتخابات مبكرة في كندا في 28 أبريل المقبل من أجل الحصول على "تفويض قوي" من الكنديين.

ويشار إلى أن شعبية الحزب الليبرالي انخفضت في الفترة الأخيرة، وكان الحزب يتأخر عن حزب المحافظين في استطلاعات الرأي العام، لكن سياسات ترامب تجاه كندا، بما في ذلك الرسوم التجارية وتصريحاته بأنها ستكون "الولاية الأمريكية الـ 51"، قلبت الطاولة وأدت إلى نمو كبير لشعبية الحزب الليبرالي.