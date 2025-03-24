الحلقة 23 من "وتقابل حبيب".. نيكول تمازح الجمهور على طريقة رقية العسكري

شهدت الحلقة 23 من مسلسل "وتقابل حبيب" عددًا من الأحداث المهمة للغاية ومنها القبض على ياسمين عبد العزيز بتهمة السرقة.

وبعد الحلقة نشرت نيكول سابا مجموعة من الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت عليها وداعبت الجمهور على طريقة رقية العسكري وكتبت: "البسيله تايجر.. بيخاف منه".

شهدت الحلقة تسبب "نيكول سابا – رقية" في التوتر الشديد بين "كريم فهمي – فارس" وشقيقه "خالد سليم – يوسف" حين طلبت من يوسف الضغط على فارس بوقف المشروع الجديد الذي يعمل عليه فارس حتى يتعرض للشرط الجزائي الشخصي والذي يفوق 150 مليون جنيها وهو مبلغ أكبر من طاقته المالية حتى يتسبب ذلك في ضربة قاصمة له بعد مساعدته لليل ضد الأسرة وخاصة رقية.

تطلب رقية من فارس أن يكون معها ومع شقيقه ضد ليل وأن لا يكمل في طريقه؛ إلا أن فارس يرد عليها بأنه سيكمل في طريقه وبعد خروجه تصر رقية على أن يكمل يوسف خطته من أجل ضرب فارس، تنتهي الحلقة بالقبض على ليل بتهمة سرقة خاتم ألماس من عملية نفذت لها أعمال خاصة ويتجه الشك نحو رقية أو أحد أفراد الأسرة في تدبير المكيدة لها.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وصلاح عبد الله وأنوشكا ومحمود ياسين وبسنت شوقي والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.