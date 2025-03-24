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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الهلال الأحمر الفلسطيني قلق بشأن طاقمه المحاصر جنوب قطاع غزة

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني
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أعربت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن بالغ قلقها إزاء مصير طاقمها المحاصر في مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وذكرت الجمعية  في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترفض التنسيق لإنقاذ أفراد الطاقم المحاصرين في مدينة رفح الفلسطينية، مشيرة إلى أن الاتصال انقطع بهم منذ حوالي 15 ساعة.

كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد حاصرت طاقم إسعاف تابع لجمعية الهلال الأحمر، فجر أمس الأحد، أثناء توجهه لإنقاذ جرحى في مدينة رفح الفلسطينية، وما زال مصيره مجهولًا حتى اللحظة.

الهلال الأحمر الفلسطيني فلسطين غزة