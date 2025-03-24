البطريرك والكاردينال إقليميس يزوران كاتدرائية مار جرجس في بيروت

في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد ٢٣ مارس ٢٠٢٥، قام البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، وأخوه الكردينال مار باسيليوس إقليميس كاثوليكوس الكنيسة السريانية الكاثوليكية الملنكارية في الهند، بزيارة إلى كاتدرائية مار جرجس التاريخية في الباشورة - الخندق الغميق، بيروت.

ورفع كلاهما الصلاة إلى الرب طالبين شفاعة القديس مار جرجس الشهيد من أجل خير الكنيسة والمؤمنين ومن أجل السلام في العالم.

وقدّم البطريرك إلى الكاثوليكوس شرحًا مسهبًا عن مراحل إعادة إعمار الكاتدرائية بعد أن تمّ تدميرها بالكامل خلال سنوات الحرب المشؤومة التي عصفت بلبنان، حيث أنهى البطريرك الأعمال وأعاد تقديسها وافتتاحها عام ٢٠٢٢.

وأبدى الكاثوليكوس إعجابه الشديد بها، مثنيًا على همّة غبطة أبينا البطريرك في إتمامها بالأمانة لتقليدها السرياني الأصيل والعريق.

ورافقهما في هذه الزيارة المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب اسحق القيّم العام لأبرشية تريفاندروم في كيرالا - الهند، والأب كريم كلش أمين السرّ المساعد في البطريركية.