بعد تداول فيديو للواقعة.. ضبط سائق ميكروباص اعتدى على مواطن في الشرقية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه قائد سيارة أجرة (ميكروباص) وهو يعتدي على أحد المواطنين بسبب خلاف على الأجرة في أحد المواقف بالشرقية.

بالفحص، تم تحديد السيارة وضبط قائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية). وبمواجهته، اعترف بالتعدي على أحد الركاب بالسب وتهديده باستخدام عصا خشبية، دون وقوع أي إصابات، وذلك أثناء تواجده بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بالشرقية. وجاء ذلك لرغبة السائق في إنزال بعض الركاب وحجز المقعد الأخير لأحد أصدقائه. وبإرشاده، تم ضبط الأداة المستخدمة داخل السيارة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.