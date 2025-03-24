دعاء ليلة الـ 24 من شهر رمضان 2025 بالقرآن الكريم

تقدم "البوابة نيوز" أدعية يومية طوال شهر رمضان المبارك بحروف نورانية من آيات القرآن الكريم راجين من الله الاستجابة بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم اعتقنا من النار يارب، اللهم بلغنا ليلة القدر يارب، اللهم تقبل منا الصيام والصلاة والقيام والتهجد والذكر والإطعام واجعل رمضان غفران ورحمة لنا وأولادنا واحفادنا يارب، اللهم اكتبنا عندك صادقين عابدين قانتين مصلين مخلصين فى القول والفعل وفى السر والعلن يارب، اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا إلى مرضاتك يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( ۞فَمَنۡ أَظۡلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدۡقِ إِذۡ جَآءَهُۥٓۚ أَلَيۡسَ فِي جَهَنَّمَ مَثۡوٗى لِّلۡكَٰفِرِينَ (32) وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدۡقِ وَصَدَّقَ بِهِۦٓ أُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُتَّقُونَ (33) لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمۡۚ ذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلۡمُحۡسِنِينَ (34) لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ أَسۡوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجۡزِيَهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعۡمَلُونَ (35) أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبۡدَهُۥۖ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦۚ وَمَن يُضۡلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِنۡ هَادٖ (36)) صدق الله العظيم.

اللهم اهدنا فيمن هديت وتولما فيمن توليت تباركت وتعاليت يا الله، اللهم ارزقنا يا رزاق من اوسع الابواب ومن حيث لا نحتسب يا رب، يا خالق السموات والأرض ومنزل الماء من السماء لتروى الزرع لنأكل يا الله، اللهم نعوذ بك من الجهل والكسل والفقر والمرض والخبث والكذب يارب،وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك..

بسم الله الرحمن الرحيم ( وَمَن يَهۡدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُّضِلٍّۗ أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٖ ذِي ٱنتِقَامٖ (37) وَلَئِن سَأَلۡتَهُم مَّنۡ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُۚ قُلۡ أَفَرَءَيۡتُم مَّا تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنۡ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلۡ هُنَّ كَٰشِفَٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوۡ أَرَادَنِي بِرَحۡمَةٍ هَلۡ هُنَّ مُمۡسِكَٰتُ رَحۡمَتِهِۦۚ قُلۡ حَسۡبِيَ ٱللَّهُۖ عَلَيۡهِ يَتَوَكَّلُ ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ (38)) صدق الله العظيم.

اللهم يا عزيز ذو انتقام نجنا من قوى الشر والظلم فحسبى الله ونعم الوكيل فيمن ظلملنا يارب، اللهم ارحم ضعفنا يارب،اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم نعوذ بك من الوساوس والشرور التى يحاربنا بها يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك،

بسم الله الرحمن الرحيم ( قُلۡ يَٰقَوۡمِ ٱعۡمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمۡ إِنِّي وغلا عَٰمِلٞۖ فَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَ (39) مَن يَأۡتِيهِ عَذَابٞ يُخۡزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيۡهِ عَذَابٞ مُّقِيمٌ (40) إِنَّآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ لِلنَّاسِ بِٱلۡحَقِّۖ فَمَنِ ٱهۡتَدَىٰ فَلِنَفۡسِهِۦۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيۡهَاۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيۡهِم بِوَكِيلٍ (41) ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حِينَ مَوۡتِهَا وَٱلَّتِي لَمۡ تَمُتۡ فِي مَنَامِهَاۖ فَيُمۡسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيۡهَا ٱلۡمَوۡتَ وَيُرۡسِلُ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمًّىۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ (42)) صدق الله العظيم.

اللهم ارنا علامات وآيات تثلج قلوبنا بالخير يارب، اللهم لا إله إلا أنت لا شريك لك تحي تميت بدك كل شيء يارب، اللهم يا عالم الغيب والشهادة الطف بنا يا لطيف ألطف بنا يارب، اللهم اجعلنا عونا لكل محتاج واجعلنا نرعى كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال يارب، اللهم ارحم موتانا واشفى مرضانا يارب،وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَۚ قُلۡ أَوَلَوۡ كَانُواْ لَا يَمۡلِكُونَ شَيۡـٔٗا وَلَا يَعۡقِلُونَ (43) قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعٗاۖ لَّهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ ثُمَّ إِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ (44) وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحۡدَهُ ٱشۡمَأَزَّتۡ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡأٓخِرَةِۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِۦٓ إِذَا هُمۡ يَسۡتَبۡشِرُونَ (45) ) صدق الله العظيم.

اللهم استرنا ياستار يارب، اللهم انصرنا على أعداءنا يارب، اللهم يافاطر السموات والأرض اهدنا للخير يارب،اللهم ياعالم الغيب والشهادة عدل فينا حكمك وماض فينا قضاؤك يارب، اللهم نعوذ بكلماتك التامة من كل عينا لأمة يارب، اللهم نعوذ بك من كل شيطانا وهامة يارب، اللهم نعوذ بك من شرور الإنس والجن يارب،وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ عَٰلِمَ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ أَنتَ تَحۡكُمُ بَيۡنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ (46) وَلَوۡ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا وَمِثۡلَهُۥ مَعَهُۥ لَٱفۡتَدَوۡاْ بِهِۦ مِن سُوٓءِ ٱلۡعَذَابِ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِۚ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمۡ يَكُونُواْ يَحۡتَسِبُونَ (47) وَبَدَا لَهُمۡ سَيِّـَٔاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِۦ يَسۡتَهۡزِءُونَ (48) فَإِذَا مَسَّ ٱلۡإِنسَٰنَ ضُرّٞ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلۡنَٰهُ نِعۡمَةٗ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلۡمِۢۚ بَلۡ هِيَ فِتۡنَةٞ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ (49)) صدق الله العظيم.

اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها ووحدة ووحدة صف الأزهر والكنيسة يارب،اللهم احفظ مصر وأرضها وحدودها وسمائها ومياهها وخيراتها ومواردها وأطفالها ونساءها وشبابها وكل دابة في مصر يارب، وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.