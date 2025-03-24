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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تكريم 750 من حفظة القرآن الكريم في المنيا "صور"

تكريم 750 من حفظة
تكريم 750 من حفظة القرآن الكريم في المنيا
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شهدت مدينة سمالوط، شمال المنيا، حفلًا كبيرًا لتكريم حفظة القرآن الكريم، حيث تم تكريم 750 طفلًا وطفلة من أصل 7 آلاف متسابق.

جاء ذلك بحضور عددًا من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية والشعبية، وتم تقديم الهدايا المادية وشهادات التقدير للمكرمين.

وقد نظم هذا الحفل أحد أبناء المدينة، محمد محسن البطريقي، الذي أكد في كلمته أن هذا العمل خالص لوجه الله، وكصدقة جارية على روح والدته.

وعقد الحفل باستاد سمالوط الرياضي، في جو يسوده المحبة، حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم السلام الجمهوري، وكلمات السادة الحضور.

وتطرق الحفل، بتكريم 750 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم، بشهادات تقدير وجوائز مالية قدرت بأكثر من 150 الف جنية، وشهد الحفل عروض من أطفال الأزهر والأطفال من الحفظة.

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