كأس عاصمة مصر.. الإسماعيلي يفرض التعادل على بيراميدز في الوقت القاتل

خطف فريق الإسماعيلي نقطة بالتعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد الإسماعيلية في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل ثنائية بيراميدز دودو الجباس في الدقيقة 40 ومروان حمدي في الدقيقة 70، بينما أحرز هدفي الإسماعيلي مروان حمدي في الدقيقة 55 من ضربة جزاء وعبد الرحمن الدح في الدقيقة 88.

بهذه النتيجة وصل بيراميدز إلى النقطة 4 بينما حصد الإسماعيلي النقطة الأولى في المجموعة.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود دونجا - علي جبر - طارق علاء - يوسف شيكا

خط الوسط: أحمد توفيق - يوسف أوباما - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - وليد الكرتي - محمود مرعي - مروان حمدي - علي حمودة - حسن طارق - عمر عبد العظيم - خالد حاتم - صامويل أومسا

تشكيل الإسماعيلى



حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر.

خط الوسط: هشام محمد، عماد حمدى، عبد الرحمن الدح، على الملوانى.

خط الهجوم: نادر فرج، مروان حمدى.

ويجلس على دكة البدلاء: عبد الله جمال، محمد عبد السميع، محمد خطارى، محمد وجدى، محمد إيهاب، إبراهيم عبد العال، محمود أوتاكا، حسن صابر، إريك تراورى.