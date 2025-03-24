إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإعلام الفيوم الصحراوي، عند مدخل ميدان عبد المنعم رياض، باتجاه الفيوم، وتم المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من غرفه عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم،تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الإعلام الفيوم الصحراوي، عند مدخل ميدان عبد المنعم رياض، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة فانقلبت في نهر الطريق وتسبب في وقوع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.