البلشي: قوة "الصحفيين" في جمعيتها العمومية.. عبدالرحيم علي: "البوابة نيوز" تُرحب بجميع المُرشحين

استقبلت "البوابة نيوز" اليوم الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، يرافقه كل من الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ والكاتب الصحفي عمرو بدر، المرشحَين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين.

وكان في استقبال الوفد الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، إلى جانب أعضاء مجلس التحرير وقيادات المؤسسة.

وخلال اللقاء، أكد عبدالرحيم علي أن "البوابة نيوز" مؤسسة تدعم حرية التعبير وتتيح الفرصة لجميع المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية، مشددًا على أن كل زميل صحفي داخل المؤسسة يتمتع بالحرية الكاملة في اختيار من يجده جديرًا بتمثيله.

وأجاب خالد البلشي على استفسارات الصحفيين حول ملفات التأمينات، والبدل، والتدريب، مؤكدًا أن قوة نقابة الصحفيين تكمن في قوة جمعيتها العمومية، وأن المجلس الحالي مستمر في تحقيق المزيد من الامتيازات للصحفيين كما حدث خلال الدورة السابقة.

وأشار البلشي إلى أن النقابة تقدمت بطلب رسمي لزيادة بدل الصحفيين، وقد تلقت ردًا من الحكومة يفيد بأن وزارة المالية تدرس زيادة البدل بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقراره.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولة التي يقوم بها مرشحو التجديد النصفي لنقابة الصحفيين لعرض رؤاهم وأهدافهم، وسط مناخ من الشفافية وحرية الاختيار داخل الوسط الصحفي.

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