"الشعب الجمهوري" يختتم نشاطه الرياضي الرمضاني بالمنيا

اختتم حزب الشعب الجمهوري الدورة الرمضانية لكرة القدم التي نظمها بالمنيا، وسط أجواء كرنفالية وسهرة رمضانية رائعة، بحضور محمد عبدالمحسن حتة، أمين الحزب بالمحافظة، ومحمد شوقي زهدي، أمين التنظيم بالمحافظة، وتحت رعاية ودعم خالد محمد حسن، الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، والدكتور عماد إمام، أمين مركز المنيا.

تضمن الحفل عروضًا فنية للفنون الشعبية والتنورة، كما أقيمت مباراة بين فريقين من قدامى اللاعبين قبل أن يستمتع الحضور بمباراة النهائي بين فريقي "العالمي" و"الشيخاوي"، والتي انتهت بفوز فريق "العالمي" وتتويجه بكأس البطولة، بينما تسلم لاعبو الفريقين الميداليات التذكارية.

أثنى الجميع على حسن التنظيم، والمستوى الراقي الذي ظهرت به الدورة التي عكست روح التعاون والتنافس الشريف بين أبناء المنيا، كما أشاد الحضور بمشاركة الشباب والقدامى في هذه الفعالية الرياضية التي ساهمت في تعزيز أواصر الصداقة والمحبة بين المشاركين، وأتاحت الفرصة للجميع للاستمتاع بالأنشطة الرياضية في جو رمضاني مميز.

وأكد محمد عبدالمحسن حتة، أمين الحزب بالمحافظة أن الدورة كانت بمثابة منصة لإبراز مواهب الشباب وتعزيز دور الرياضة في بناء المجتمع، معربًا عن أمله في أن تتكرر هذه الفعاليات سنويًا لتشجيع النشاط الرياضي وتطويره في المحافظة.

جدير بالذكر أن الاحتفالية شهدت حضور عدد من الأمناء المساعدين، وأعضاء هيئة المكتب، وأمناء اللجان النوعية، بالإضافة إلى قدامى اللاعبين في المنيا وجمع غفير من أبناء الحزب والجماهير المشجعة للفرق الرياضية التي تمثل معظم أحياء بندر المنيا وعدد من قرى مركز المنيا.

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