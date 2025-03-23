عقب مشادة بينهم.. مصرع صبي على يد صديقه طعنا بسكين بالمنزلة بالدقهلية

لقى صبى مصرعه طعنا بسكين على يد صديقه بقرية الطوابره مركز المنزلة وذلك بعد مشاده كلاميه تطورت إلى مشاجرة وجرى إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى فيما تكثف مباحث مركز المنزلة من جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وكان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة من مستشفى المنزلة العام بوصول طه حامد مشالى ١٥ عاما مقيم الطوابره دائرة المركز جثه هامدة ادعاء تعدى من آخرين.

وبانتقال ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة بقيادة الرائد معاذ جمال وبالفحص وسؤال مرافقيه اتهمو عمر سعد جابر ١٥ عاما ومقيم ذات القرية بالتعدى على المجنى عليه وذلك بعد مشاده كلامية بينهم تطورت إلى مشاجره على إثرها طعن المتهم المجنى عليه بسكين طعنه نافذه أودت بحياته فى الحال .

جرى ايداع الجثمان بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة العام الجديد " الدولة سابقا" وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاه .

وكلف مدير المباحث ضباط فرع البحث الجنائى بشمال الدقهلية ومباحث مركز المنزلة بسرعة ضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة .

جرى تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات