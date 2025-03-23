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الإثنين 24 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بلجيكا تحتفل بافتتاح الصلاة في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس في مقاطعة لمبورخ

الأنبا ارساني
الأنبا ارساني
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 احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بلجيكا اليوم الأحد 23 مارس 2025 بافتتاح الصلاة في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس في مقاطعة لمبورخ في منطقة الفلاندرن شمال بلجيكا وهو القطاع الذي يشرف عليه الأنبا أرساني اسقف هولندا، وجاء ذلك  وسط أجواء روحية مبهجة ومع نغمات الحان الصوم الكبير المعزية وفي حضور شعبي كبير.

وفي كلمته التى ألقاها الأنبا أرساني في عظة القداس هنأ الاقباط بهذا الافتتاح وقدم الشكر لكل من له تعب لإتمام هذا العمل العظيم.، وقد خص بالشكر القمص موسي سرور كاهن بلجيكا علي مجهوده السخي في تأسيس هذه الخدمة وقد تقدم للمعمودية في هذا اليوم اثنين من الاطفال وفي نفس القداس تمت سيامة مجموعة من الشمامسة في درجة الاغنسطس.

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