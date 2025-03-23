الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بلجيكا تحتفل بافتتاح الصلاة في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس في مقاطعة لمبورخ

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بلجيكا اليوم الأحد 23 مارس 2025 بافتتاح الصلاة في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس في مقاطعة لمبورخ في منطقة الفلاندرن شمال بلجيكا وهو القطاع الذي يشرف عليه الأنبا أرساني اسقف هولندا، وجاء ذلك وسط أجواء روحية مبهجة ومع نغمات الحان الصوم الكبير المعزية وفي حضور شعبي كبير.

وفي كلمته التى ألقاها الأنبا أرساني في عظة القداس هنأ الاقباط بهذا الافتتاح وقدم الشكر لكل من له تعب لإتمام هذا العمل العظيم.، وقد خص بالشكر القمص موسي سرور كاهن بلجيكا علي مجهوده السخي في تأسيس هذه الخدمة وقد تقدم للمعمودية في هذا اليوم اثنين من الاطفال وفي نفس القداس تمت سيامة مجموعة من الشمامسة في درجة الاغنسطس.

ee13da88-fa6f-4fb3-8b6a-4ee7a32a4ccb

0e4b038d-977d-4880-b6d8-2880ec6fbe00

b1b64ca4-8f3f-4298-afaf-6e6075daa80e

f7592b5d-d7cc-44b9-8e44-6c7ac364eb61

e93a447a-7a9f-4c65-a074-c5b36266b777

2e650459-6ba5-4875-90bc-2ad2dccfc9bf