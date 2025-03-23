لخلافات المصاهرة.. إصابة شاب بطلق ناري على يد شقيق طليقته بالفيوم

استقبلت مستشفى الفيوم العام بمحافظة الفيوم، شاب يبلغ من العمر 30 سنة مصابا بطلق نارى بالفخذ الأيمن وذلك على إثر قيام شقيق طليقته بإصابته بسبب خلافات أسرية بينهما، وحالته مستقرة، وتم تحرر محضر بالواقعة.

كان اللواء أحمد عزت مساعد الوزير مدير أمن الفيوم، تلقى بلاغًا من مأمور قسم شرطة سنورس يفيد بإصابة عامل بطلق نارى على يد شقيق طليقته وتم نقله لمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، بوصول المدعو "ع. ش. س"30 سنة ويقيم بعزبه عمار الجرمي بدائرة المركز مصابًا بطلق ناري بالفخذ الأيمن، وبسؤاله قام بإتهام شقيق طليقته ويدعى"ا.ع ف " ويقيم بعزبة عبد العظيم بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته بسبب خلافات أسرية بينهما بسبب المصاهرة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق والتي أمرت بسرعه ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعه.