كأس عاصمة مصر.. بيراميدز يتقدم على الإسماعيلي بهدف "الجباس" في الشوط الأول

حسم فريق بيراميدز الشوط الأول متقدما على نظيره الإسماعيلي بهدف في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد الإسماعيلية في الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

سجل هدف بيراميدز اللاعب دودو الجباس في الدقيقة 40 من الشوط الاول.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: محمود دونجا - علي جبر - طارق علاء - يوسف شيكا

خط الوسط: أحمد توفيق - يوسف أوباما - رمضان صبحي - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد ميهوب - وليد الكرتي - محمود مرعي - مروان حمدي - علي حمودة - حسن طارق - عمر عبد العظيم - خالد حاتم - صامويل أومسا

تشكيل الإسماعيلى



حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد نصر.

خط الوسط: هشام محمد، عماد حمدى، عبد الرحمن الدح، على الملوانى.

خط الهجوم: نادر فرج، مروان حمدى.

ويجلس على دكة البدلاء: عبد الله جمال، محمد عبد السميع، محمد خطارى، محمد وجدى، محمد إيهاب، إبراهيم عبد العال، محمود أوتاكا، حسن صابر، إريك تراورى.