ضبط أدوية ومستحضرات متنوعة بدون ترخيص داخل مخزن في دمياط

نجحت مديرية التموين، في ضبط مخزن للأدوية والمستلزمات المختلفة بدون ترخيص بكفر البطيخ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على الأسواق و المنشآت المختلفة للتأكد من سلامة السلع والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



نفذت مديرية التموين و التجارة الداخلية اليوم برئاسة مجدى عبد الكريم، حملة اليوم أسفرت عن ضبط مخزن بدون ترخيص به كميات كبيرة من الأدوية والمكملات الغذائية، علاوة على احتوائه لسرنجات وقطع غيار سيارات وبن وحفاضات للأطفال ومعطرات جو و مستلزمات أخرى مختلفة.



حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.



تستهدف تلك الحملات تشديدالرقابة علي المخابز والانشطة التموينية والرقابة على الأسواق وضبط الأسعاروالمخالفات و تشديد الرقابه علي كل مستودعات البوتاجاز لضمان توفير اسطوانه البوتاجاز للمواطنين وتشديد الرقابة علي توزيع الحصص والحد من الغش، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بدائرة المحافظة، وعليه اسفرت الحملات التموينية عن تحرير 70 محضرًا.



في مجال المخابز 10 محاضر



تم تحرير 6 محاضر نقص وزن و تحرير محضر عدم وجود شهادة صحية مخبز سياحي و تحرير عدد 2 محضر عدم اعلان قائمة تشتغل و تحرير محضر بدون ترخيص مخبز سياحي



في مجال الاسواق تحرير 60 محضرا



تم تحرير 33 محضر عدم اعلان عن الاسعار كما تم 17 محضر عدم وجود شهادة صحية وتحرير 3 محاضر عدم وجود سجل تجاري وتحرير ٥ محاضر عرض لحوم مكشوفة وتحرير محضر اكياس سوداء.

تحرير محضر اتجار في سلع مدعمة



ونبه مجدى عبدالكريم عامر وكيل الوزارة بتكثيف الحملات التموينية وضبط المخالفين واتخاذ اللازم قانونا حيث تابعت مديرية التمرين في محافظة دمياط الحملات التموينية المكبرة على المصانع والمحال في كافة قرى ومراكز محافظة دمياط لضبط اية محالفات. في محافظة دمياط اليوم الأحد خلال ٢٤ ساعة