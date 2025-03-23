عائشة بن أحمد تنقذ عائلة أحمد مكي في الحلقة الثامنة من “الغاوي”

شهدت الحلقة الثامنة من مسلسل “الغاوي” طلب شمس، أحمد مكي، من فاطمة، عائشة بن أحمد، أن توفر مكانا لأسرته حتى يختبئوا فيه، بعد أن طردهم راجح، محمد لطفي، فقامت بمرافقتهم إلى مخزن الأكسسوار التابع لشركة الإنتاج التي تعمل بها.

وتحدثت فاطمة مع رضوان والد شمس، أحمد كمال، خلال فترة وجودها مع عائلته، حيث فتح لها قلبه وحكى لها عن قصة حبه لامرأة دامت لأكثر من ٣٥ عاما وسألته عن الأشياء والصفات التي تعلمها منه شمس.

وكانت قد شهدت أحداث الحلقة السابعة من العمل ذهاب فاطمة، عائشة بن أحمد، إلى طبيب نفسي؛ حيث تحدثت معه عن حبها لـ شمس وهي تبكي، ولكن المفاجأة أنه في نفس اللحظة كان شمس يستعد للزواج من ابنة، أحمد بدير، لتلبية وصيته وهو على فراش المرض.

تدور أحداث مسلسل "الغاوي" في إطار شعبي حول "شمس العدوي"، الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة، ويقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، لكن فجأة، تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

مسلسل "الغاوي" ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة "سينرجي".