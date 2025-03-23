فيديو لسيدات يضربن الرجال في مهرجان بالهند يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار فيديو متداول على مواقع السوسشال ميديا لسيدات يضربن الرجال في مهرجان بالهند، تفاعلا كبيرا من السيدات.
حيث تداول الفيديو بعنوان مهرجان لاثمار هولي، وظهرت فيه سيدات تضرب الرجال بالعصى في احتفال بعيد الربيع.
وشهد الفيديو جدلا ملحوظا، وتعليقات طريفة من مجموعة من السيدات؛ ومنها التالي:
وانطلقت التعليقات فور انتشار الخبر، وحملت في طياتها خليطا من الدعابة وانتقادًا من بعض الرجال .
حيث علقت آمال نصر Amaal Nasr
قائلة: واحنا كمان من حقنا نحتفل
وفي نفس السياق قالت Hadeer Ibrahim : اهو كده تبقى الدنيا ربيع والجو بديع بصحيح
وفي تعليق آخر كتبت Hadeer Ibrahim :ايه الحلاوة دى ايه الطعامة دى ياريت يطبق هنا كل واحده يسلموها جوزها تسليم أهالى يوم فى السنة ميضرش حد.
وفي نفس السياق قالت
Fatma Bakr أهى دى المهرجانات ولا بلاش، وعلقت Amaal Nasr
قائلة واحنا كمان من حقنا نحتفل.
وقالت Shimaa Mohamed
يعني بناخد من برة الاحتفالات التافهة ونقلدها وسايبين المهم والله.
وعلقت بدعابة Yasmine Mohammed Hanafy
وقالت بس مش بيضربوا جامد برضه ، فعلا صدق اللي قال الستات ناعمة ورقيقة.
وفيما قالتShimi Ezz
دا لو عندنا كان الدم هيبقى للركب
Radwa Mohamed •
بقوووولك عزماك على مهرجان
5 Nur Halawa
طريق الهند منين يخواتي
وعلقت Soma Nasrallah
لأ أحنا طيبين الصراحة بنعبي في أكياس علطول
وعلي الجانب الآخر. اثار الفيديو غضب بعض الرجال وعلق Ahmed Nour
قائلا ..وترضيها علي ابوكي ولا اخوكي
وعلق Hussain Abdel Aziz
قائلا بيطلعوا طاقة النكد اللي عندهم مره واحده