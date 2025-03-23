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الأحد 23 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

فيديو لسيدات يضربن الرجال في مهرجان بالهند يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

سيدات يضربون الرجال
سيدات يضربون الرجال بالعصي في مهرجان في الهند
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أثار فيديو متداول على مواقع السوسشال ميديا  لسيدات يضربن الرجال  في مهرجان بالهند، تفاعلا كبيرا من  السيدات.


 حيث  تداول  الفيديو  بعنوان  مهرجان لاثمار هولي، وظهرت فيه سيدات تضرب الرجال بالعصى  في احتفال  بعيد الربيع.
 وشهد الفيديو جدلا ملحوظا، وتعليقات طريفة من مجموعة من السيدات؛ ومنها التالي:

 وانطلقت التعليقات فور انتشار الخبر، وحملت في طياتها خليطا من  الدعابة وانتقادًا من بعض الرجال .

حيث علقت آمال نصر Amaal Nasr  

قائلة: واحنا كمان من حقنا نحتفل
  وفي نفس السياق قالت Hadeer Ibrahim : اهو كده تبقى الدنيا ربيع والجو بديع بصحيح

 وفي تعليق آخر كتبت Hadeer Ibrahim :ايه الحلاوة دى ايه الطعامة دى ياريت يطبق هنا كل واحده يسلموها جوزها تسليم أهالى يوم فى السنة ميضرش حد.  

 

وفي نفس السياق قالت
Fatma Bakr أهى دى المهرجانات ولا بلاش، وعلقت Amaal Nasr  
قائلة واحنا كمان من حقنا نحتفل.

وقالت Shimaa Mohamed
يعني بناخد من برة الاحتفالات التافهة ونقلدها وسايبين المهم والله.

 

 وعلقت بدعابة Yasmine Mohammed Hanafy
 وقالت بس مش بيضربوا جامد برضه ، فعلا صدق اللي قال الستات ناعمة ورقيقة.

وفيما قالتShimi Ezz
دا لو عندنا كان الدم هيبقى للركب   
 Radwa Mohamed  • 

بقوووولك عزماك على مهرجان    
5 Nur Halawa
طريق الهند منين يخواتي

وعلقت Soma Nasrallah
لأ أحنا طيبين الصراحة بنعبي في أكياس علطول
 وعلي الجانب الآخر. اثار الفيديو  غضب بعض الرجال وعلق Ahmed Nour
 قائلا ..وترضيها علي ابوكي ولا اخوكي

         وعلق Hussain Abdel Aziz
 قائلا بيطلعوا طاقة النكد اللي عندهم مره واحده   

احتفالات المهرجانات فيديو متداول سيدات تضرب الرجال بمهرجان في الهند