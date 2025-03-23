فيديو لسيدات يضربن الرجال في مهرجان بالهند يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أثار فيديو متداول على مواقع السوسشال ميديا لسيدات يضربن الرجال في مهرجان بالهند، تفاعلا كبيرا من السيدات.



حيث تداول الفيديو بعنوان مهرجان لاثمار هولي، وظهرت فيه سيدات تضرب الرجال بالعصى في احتفال بعيد الربيع.

وشهد الفيديو جدلا ملحوظا، وتعليقات طريفة من مجموعة من السيدات؛ ومنها التالي:

وانطلقت التعليقات فور انتشار الخبر، وحملت في طياتها خليطا من الدعابة وانتقادًا من بعض الرجال .

حيث علقت آمال نصر Amaal Nasr

قائلة: واحنا كمان من حقنا نحتفل

وفي نفس السياق قالت Hadeer Ibrahim : اهو كده تبقى الدنيا ربيع والجو بديع بصحيح

وفي تعليق آخر كتبت Hadeer Ibrahim :ايه الحلاوة دى ايه الطعامة دى ياريت يطبق هنا كل واحده يسلموها جوزها تسليم أهالى يوم فى السنة ميضرش حد.

وفي نفس السياق قالت

Fatma Bakr أهى دى المهرجانات ولا بلاش، وعلقت Amaal Nasr

قائلة واحنا كمان من حقنا نحتفل.

وقالت Shimaa Mohamed

يعني بناخد من برة الاحتفالات التافهة ونقلدها وسايبين المهم والله.

وعلقت بدعابة Yasmine Mohammed Hanafy

وقالت بس مش بيضربوا جامد برضه ، فعلا صدق اللي قال الستات ناعمة ورقيقة.

وفيما قالتShimi Ezz

دا لو عندنا كان الدم هيبقى للركب

Radwa Mohamed •



بقوووولك عزماك على مهرجان

5 Nur Halawa

طريق الهند منين يخواتي

وعلقت Soma Nasrallah

لأ أحنا طيبين الصراحة بنعبي في أكياس علطول

وعلي الجانب الآخر. اثار الفيديو غضب بعض الرجال وعلق Ahmed Nour

قائلا ..وترضيها علي ابوكي ولا اخوكي

وعلق Hussain Abdel Aziz

قائلا بيطلعوا طاقة النكد اللي عندهم مره واحده