القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يشارك في حفل الإفطار الرمضاني السنوي لطلاب المدن الجامعية

شارك الدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، اليوم، حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته إدارة المدن الجامعية في أجواء رمضانية مليئة بالألفة والروح الجماعية، بحضور الدكتور رمضان معن المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عمرو عبد المنعم المشرف على الإدارة الطبية، والدكتور عاطف نوير المنسق العام للمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، وعدد كبير من الطلاب بكليات الجامعة.

خلال كلمته أعرب الدكتور محمد حسين، عن سعادته بمشاركة طلاب المدن الجامعية الإفطار اليوم، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على تنظيم الفعاليات التي تحقق الترابط بين الجامعة والطلاب، إضافةً إلى تعزيز الروابط الإنسانية بين الطلاب وإدارة الجامعة، وحرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية واجتماعية محفزة وداعمة، موجهًا الشكر لمسئولي المدن الجامعية لتنظيم الفاعليات.

من جانبهم أعرب الطلاب عن شكرهم وامتنانهم لمشاركة رئيس الجامعة لهم في الإفطار الرمضاني، مؤكدين أن هذه المبادرات تسهم خلق جو اجتماعي وأسري، وتسهم في تحقيق مزيد من التواصل بينهم، وتساعدهم في قضاء أوقات رمضانية مميزة وسط أجواء من الدعم والتعاون.