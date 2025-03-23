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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم بالقليوبية

احتفالية كفر شكر
احتفالية كفر شكر
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نظّمت أمانة كفر شكر لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة القليوبية، احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم، والأمهات المثاليات، والفائزين بالدورة الرمضانية، وذلك بتوجيهات وحضور النائب الدكتور عبد الله أحمد مبارك، أمين الحزب بمحافظة القليوبية، وبرعاية الأستاذ إبراهيم السيد ضوه، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بكفر شكر.

وشهدت الاحتفالية تكريم 1000 متسابق من حفظة القرآن الكريم من مختلف قرى مركز كفر شكر، في لفتة تعكس حرص الحزب على دعم النشء في حفظ كتاب الله وتعزيز القيم الدينية. كما تم تكريم 50 أمًا مثالية، تقديرًا لعطائهن ودورهن العظيم في بناء الأجيال والمجتمع.

وعلى الصعيد الرياضي، جرى تكريم الفرق الرياضية الفائزة في الدورة الرمضانية التي نظمها الحزب بكفر شكر تحت رعاية إبراهيم السيد ضوه، تأكيدًا على دعم الشباب والرياضة باعتبارهم ركيزة المستقبل، كما تم تكريم الفائزين في المسابقة الرمضانية الكبرى التي أطلقتها أمانة الحزب على صفحات السوشيال ميديا تحت رعاية إبراهيم السيد ضوه، والتي شهدت مشاركة واسعة من أبناء كفر شكر، تعزيزًا للوعي الثقافي والديني.

وفي مفاجأة مميزة أسعدت الحضور، أعلن إبراهيم السيد ضوه خلال الاحتفالية عن التبرع بـ6 رحلات عمرة، حيث تم إجراء سحب علني بين الحضور لاختيار الفائزين بهذه الجائزة المباركة، في مبادرة تعكس اهتمام الحزب برعاية أبناء كفر شكر ومكافأة المتميزين، وإتاحة الفرصة لهم لأداء مناسك العمرة.

حضر الاحتفالية كوكبة من القيادات والشخصيات العامة، على رأسهم النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس مصطفى أبو حجر، الأمين المساعد لشئون التنظيم بالقليوبية والمستشار مصطفي عبد الحميد فرج الأمين المساعد للحزب بالقليوبية والصحفي محمد ناجي زاهي، الأمين المساعد للحزب بالقليوبية، و أحمد منصور، أمين حزب الشعب الجمهوري بكفر شكر، إلى جانب عدد كبير من أعضاء هيئة مكتب الحزب بالقليوبية وأمانة كفر شكر، كما حضر الشيخ سامي عمر، ممثلًا عن الدكتور ياسر الغياتي، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية.

 

احتفالية لحفظ القرآن

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تكريم حفظه القرآن الكريم حفظة القرأن الكريم محافظة القليوبية حزب الشعب الجمهوري الدورة الرمضانية