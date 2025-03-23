زعيم حزب المعارضة في تركيا: 14.85 مليون صوتوا لدعم ترشح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز للرئاسة

أعلن زعيم أحد أحزاب المعارضة التركية أن 14.85 مليون ناخب صوتوا لصالح دعم ترشح رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو للرئاسة.

وجاء هذا الإعلان في ظل تصاعد الجدل السياسي في تركيا بشأن مستقبل إمام أوغلو، الذي يعتبر من أبرز الشخصيات المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وصوت حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا اليوم الأحد تصويتا تمهيديا للحزب لدعم ترشيح رئيس بلدية اسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ودعا حزب الشعب الجمهوري إلى مشاركة غير الأعضاء في التصويت أيضا لتعزيز الموقف الشعبي في الاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو بتهم تشمل الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، وهي تهم ينفيها إمام أوغلو بشكل قاطع.

وأعد "الشعب الجمهوري" الذي يزيد عدد أعضائه على المليون ونصف المليون، 5600 صندوق اقتراع في جميع أقاليم تركيا البالغ عددها 81 إقليما.

وشهدت إسطنبول احتجاجات على خلفية اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو للتحقيق في تورطه بقضايا فساد، بينما توجد 4 سيناريوهات لمسار التحقيقات معه.

وجرى توقيف إمام أوغلو رفقة 106 آخرين ووجهت لهم اتهامات قيادة والانتماء لتنظيم إجرامي، والابتزاز، والرشوة، والاحتيال المشدد، والحصول غير القانوني على بيانات شخصية، والتلاعب في المناقصات، والمساعدة لتنظيم إرهابي.