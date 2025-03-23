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الأحد 23 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على المتهمين بالتعدي على شخص وابنته في الطالبية

ارشيفيه
ارشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على 6 أشخاص المتهمين بالتعدي على شخص وابنته بمنطقة الطالبية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب مشاجرة ووجود مصابين بمنطقة الطالبية وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين 6 أشخاص طرف أول وشخص وابنته ونجليه طرف ثان بسبب مشادة بين طالبة من الطرف الأول مع طالب نجل الطرف الثاني داخل مدرسة، فقامت الفتاة بالاستعانة بأسرتها وقاموا بالتعدي علي الطرف الثاني محدثين إصابتهم، وجري ضبط المتهمين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية أجهزة الأمن اتخاذ كافه الاجراءات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة النيابة العامة مباشرة التحقيقات مديرية امن الجيزة نشوب مشاجرة منطقة الطالبية